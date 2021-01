Detalla Canacope productos que han aumentado de precio en tienditas

Durante la primera semana del año algunos de los productos que se ofrecen en tienditas han aumentado su precio entre uno y tres pesos, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías.

Detalló que entre los productos en los que se ha visto un incremento, se encuentran el cigarro, el refresco, botanas, pan empaquetado y el kilogramo de tortillas, respecto al huevo señaló que se han tenido variaciones.

"No hablamos de canasta básica porque la canasta básica ya se dieron algunos ajustes, estamos esperando a que ojalá ya no hubiera más ajustes de costos más elevados, porque la verdad la gente ya no puede con esta pandemia, está viéndose una situación difícil", puntualizó el líder del comercio en pequeño.