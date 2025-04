Detalla SSPC cómo te pueden estafar desde número de Reino Unido

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó para no caer en supuestas ofertas de trabajo vía telefónica, específicamente, en las que los ciberdelincuentes se valen de un número proveniente supuestamente del Reino Unido.

El titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información e Inteligencia en Seguridad Pública del Estado, Luis Esteban Macías Jiménez, aseguró que se trata de una grabación de voz y que en los últimos días ha pretendido estafar o robar la identidad de las personas.

La misma, dijo, que consiste en el envío de llamadas con el prefijo (+44) y que través de una grabación ofrecen un supuesto trabajo, además de realizar la invitación a agregar dicho número a WhatsApp para conocer “los beneficios laborales”.

Ante ello, la Policía Cibernética de San Luis Potosí, emite las siguientes recomendaciones:

* Evita devolver llamadas de números desconocidos con prefijo +44 u otros.

* prefijos internacionales.

* No responder llamadas sospechosas.

* No agregar a whats app el número del que se realizó la llamada para evitar tener contacto con los ciberdelincuentes.

* Bloquear el número y reportarlo como spam desde el teléfono móvil.

* No abrir enlaces sospechosos.