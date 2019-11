Detecta CNDH falta de padrón de menores en albergues del DIF

Si bien el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cuenta con cinco Centros de Asistencia Social (CAS) o albergues, no cuenta con un padrón de los menores de edad que habitan en ellos, revelaron datos del Informe Especial sobre la Situación de las Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados en la República Mexicana.

Según el estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que en la entidad había una población de 766 niñas, niños y adolescentes en los citados inmuebles, pero para este estudio no pudo obtener datos del DIF.

La Comisión detalló que solicitó a las autoridades de todos los estados información sobre la existencia de padrones de personas menores de edad en resguardo. Indicó que 26 entidades manifestaron que sí contaban con una base de datos sobre los menores de edad en resguardo. Otras dos entidades, Guerrero y Oaxaca, no precisaron o no respondieron al llamado. "San Luis Potosí indicó expresamente no contar con ella", señala la CNDH sobre esta entidad.