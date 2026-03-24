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Detectan depósito de cerveza irregular

Por Flor Martínez

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan depósito de cerveza irregular

Cada fin de semana, la Dirección de Comercio Municipal de Soledad, lleva a cabo operativos de supervisión en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, como tiendas de abarrotes, bares, restaurantes, centros nocturnos y depósitos de cerveza; siendo este último giro comercial donde se detectó un negocio operando de manera irregular.

La titular de la dependencia, Patricia Cuevas Ovalle, informó que fue el pasado fin de semana cuando se ubicó dicho establecimiento en la colonia La Lomita, el cual no contaba con licencia de funcionamiento vigente.

Precisó que estos operativos se realizan de manera constante a partir del día viernes, en un horario que va de las 22:00 a las 02:00 horas, con la participación de personal del área municipal.

La funcionaria destacó que, salvo este caso, la mayoría de los propietarios ha cumplido con la normativa, respetando los horarios establecidos.

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 en sus licencias de funcionamiento.

"Se ha dialogado con los comerciantes, quienes han mostrado disposición para regularizarse; mi reconocimiento para ellos", expresó.

Ante la proximidad de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae), Cuevas Ovalle adelantó que se emitirá una circular dirigida a los negocios cercanos a la plaza principal, con el objetivo de regular la venta de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de este evento.

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