Detectan tiraderos clandestinos al norte de la capital

Habitantes de la colonia Mártires de la Revolución, al norte de la capital potosina, denunciaron la operación de tiraderos clandestinos de basura ubicados a espaldas de unos edificios departamentales marcados con el número 1203 sobre avenida de las Torres, situación que aseguran ha derivado en problemas respiratorios, malos olores y constantes incendios de desechos.

De acuerdo con los vecinos, durante el día y la noche se registran quemas continuas de basura, lo que genera densas columnas de humo visibles desde distintos puntos de la zona habitacional. Señalaron que esta situación afecta principalmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.

Además de la contaminación por humo, denunciaron la acumulación constante de desperdicios y residuos orgánicos, lo que ha provocado la proliferación de fauna nociva y jaurías de perros en el sector.

Los habitantes también acusaron que carretoneros llegan entre las 10 de la noche y las 12 de la madrugada para descargar basura de manera clandestina en el predio, convirtiendo el lugar en un foco de insalubridad.

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Según los denunciantes, la problemática ya fue reportada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); sin embargo, aseguraron que les indicaron que la atención corresponde jurídicamente a las autoridades municipales.

Por ello, hicieron un llamado al Gobierno Municipal de San Luis Potosí, para intervenir en la zona y aplicar medidas que permitan erradicar los tiraderos clandestinos y evitar nuevas quemas de residuos.