Detienen a jefe de Seguridad de Villa de Reyes

Luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado detectó consumo de sustancias no permitidas en el análisis a policías municipales y al director de Seguridad Pública Municipal de Villa de Reyes, este último fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien aún no tenía la información completa al instante de su entrevista, aseguró que ese no es el único caso donde hay condiciones irregulares, pero tan solo en Villa de Reyes la mitad del estado de fuerza no aprobó el examen de control y confianza.

Explicó que otras irregularidades se han visto en otros municipios, donde la alcaldía instala a un jefe de seguridad y de repente aparece en otro lado porque lo acomodó la delincuencia.

En Villa de Reyes, el operativo donde fue detectado el director y además se produjo con una revisión a todo su equipo y policías, fue encabezado por la Guardia Civil del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A ese respecto, Gallardo Cardona dijo que además de lo observado en el operativo a Villa de Reyes, al presidente municipal de Matehuala se le hizo una recomendación durante la Mesa de Seguridad de este miércoles, previa a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional, para que realice una limpieza en la corporación de la Policía Municipal; aseguró que el alcalde se vio dispuesto a atender la recomendación.

Dijo que en el caso de Villa de Zaragoza, donde se desarrolló la mesa de seguridad también con motivo de la Guardia Nacional, la alcaldesa recibió también una recomendación para realizar una “limpieza” en la policía.

Comentó que en el caso de Villa de Zaragoza, la presidenta municipal cambió al director de Seguridad Pública y al otro día, ese mismo director se presentó en Tierranueva, donde ya se decía que él sería el nuevo director, “y eso es una señal de que la delincuencia los acomoda, o los va acomodando en lugares donde

les interesa”.