Detienen a narcos en Central de Abastos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que derivado de trabajos de inteligencia social realizados en la Central de Abastos de San Luis Potosí, se ha logrado la detención de cinco personas presuntamente dedicadas al narcomenudeo en ese punto de la ciudad.

El funcionario explicó que las investigaciones se originaron a partir de una detención realizada hace aproximadamente dos meses, cuando a una persona se le aseguraron cerca de 80 dosis de droga. A partir de ese caso se desarrolló una línea de investigación que permitió ubicar a otros presuntos distribuidores dentro del mismo sector.

Villa Gutiérrez detalló que hasta el momento suman cinco detenidos relacionados con la distribución de estupefacientes en la zona, casos que han sido reportados en la Mesa de Paz con el objetivo de que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí integre las carpetas correspondientes y logre su vinculación a proceso. Indicó que algunos de los implicados cuentan con antecedentes.

Asimismo, señaló que las investigaciones continúan, ya que todavía se busca a tres presuntos líderes más vinculados con este punto de distribución, adicionales a los cinco detenidos.

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El titular de la SSPC precisó que, tan solo en dos de las detenciones recientes, se aseguraron más de 100 dosis de droga, mientras que en total, de ese punto de venta, se han decomisado más de 200 dosis entre marihuana, cristal y cocaína.

De acuerdo con el funcionario, una de las líneas de investigación es determinar si los detenidos tienen relación con algún grupo delictivo, indagatoria que se realiza en coordinación con la Fiscalía estatal.

Finalmente, aclaró que los comerciantes de la Central de Abastos no tienen relación con estas actividades ilícitas y que las investigaciones se centran únicamente en personas identificadas como presuntos distribuidores que operaban en la zona.