Deuda de Interapas no compromete su capacidad operativa, asegura Galindo

Como presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, el alcalde Enrique F. Galindo Ceballos aseguró que el nivel de endeudamiento del organismo operador no compromete su capacidad operativa, pues los pasivos "van a la baja y son perfectamente manejables".

En entrevista, comentó que hay "otras deudas de proveedores que no son de esta administración. Hallamos un volumen muy alto de deuda de la administración pasada que no porque sea así no la vamos a pagar, sino que primero revisamos que se haya cumplido una serie de requisitos para estar seguros de que esos bienes o servicios fueron efectivamente recibidos por Interapas".

Estos proveedores, los de la pasada administración, son los que más preocupan al actual Ayuntamiento y a los que se les procura cubrir el adeudo primero, siempre y cuando se cumpla el proceso ya mencionado.

Galindo Ceballos negó que el nivel de endeudamiento del Interapas, el cual mereció recientemente un "foco rojo" por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pueda afectar la operatividad del organismo.

Recordó que en las últimas semanas se han echado a andar varios pozos para ir resolviendo la falta de agua en la capital. En la actualidad, hay 139 pozos funcionando cuyos insumos están garantizados, concluyó.