Deudores de pensión no podrán ser funcionarios

Las y los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen de reforma constitucional para establecer como requisitos para ser gobernador, diputado, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, presidente municipal e integrante de los Ayuntamientos, el no tener sentencia condenatoria por delitos de violencia contra las mujeres en razón de género, delitos contra la libertad sexual, la imagen personal y no ser deudor alimentario moroso.

Se aprobaron también reformas a diversas disposiciones de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

La diputada Cinthia Segovia Colunga, presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que con estas modificaciones se avanza en el tema de eliminación de la violencia contra las mujeres.

“Estas reformas buscan que los requisitos para poder ser diputado, gobernador, magistrado o integrar ayuntamientos, quienes pretendan ocupar estos cargos, no tengan ninguna sanción en el tema de violencia contra las mujeres, que no sean deudores o deudoras alimentarias, para que no puedan tener acceso a este tipo de participación, garantizando los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia”.