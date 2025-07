Dice FGE que no controla totalmente su página web

No se tiene conocimiento de un hackeo como tal a los servidores de la Fiscalía General del Estado (FGE), porque la página no depende totalmente de institución, sino también del Gobierno del Estado, informó María Manuela García Cázares, titular de dicha institución de procuración de justicia.

El viernes pasado, Publimetro reveló que la FGE habría sufrido el hackeo de sus archivos cibernéticos del que derivó la fuga de unas 73 mil constancias de antecedentes penales. Inclusive, el hacker chantajeaba a la dependencia para que pague 6 mil dólares a cambio de no difundir públicamente los datos filtrados.

García Cázares estableció que la Fiscalía únicamente expide la documentación, y el Gobierno del Estado, se encarga de administrar la página supuestamente alterada.

Independientemente de que no existe registro de la presunta intervención ilegal, anunció que el Ministerio Público, abrió una carpeta de investigación para tratar de definir, cuál es la situación de la plataforma gubernamental.

Mientras se define la situación del supuesto, precisó que se decidió no seguir utilizando el programa, por lo cual, los usuarios pueden solicitar el trámite a un correo electrónico de la FGE.

Sostuvo que el criminal cibernético, no se ha comunicado con la Fiscalía, en aras de extorsionar con el pago de dinero para que no se divulgue la información sensible, tal como lo informó el medio de información nacional.

“Por supuesto que es un tema muy delicado Estamos tomando las medidas junto con Gobierno del Estado, que es el que lleva la página para efecto de proteger los datos personales”, complementó.