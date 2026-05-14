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Dice Sedarh que daños en el agro ascienden a 400 mdp

Las granizadas acabaron con invernaderos completos, señala Díaz Salinas

Por Rubén Pacheco

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Dice Sedarh que daños en el agro ascienden a 400 mdp

De entre 240 y 400 millones de pesos, es el monto estimado de pérdidas provocados por daños en el sector agropecuario de la Zona Altiplano en San Luis Potosí, en el primer bimestre de 2026, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

Adujo que la valoración deriva de que un productor invierte entre 120 mil a 200 pesos por hectárea, y al menos en dicha zona geográfica, el impacto correspondió a más de 2 mil hectáreas.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), San Luis Potosí fue la entidad que mayor superficie de cultivos siniestrada, con más de 4 mil 500 hectáreas perdidas en dicho período.

El funcionario estatal refirió que la causa principal de las afectaciones, derivó de las granizadas registradas en la región Altiplano.

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Enfatizó que, si bien el jitomate fue uno de los productos más afectados en el primer bimestre de 2026, el chile se posicionó como el cultivo con más daños.

Complementó que la mayoría de los productores carecen de seguro catastrófico, por lo tanto, las pérdidas económicas impactaron de manera severa.

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