Rocha pide descontar inasistencias de diputados

Las faltas al Congreso del Estado por acudir a eventos partidistas deben ser descontadas de las dietas de los diputados, señaló la diputada Ma. Sara Rocha Medina del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En las últimas semanas, se han presentado reuniones de comisiones o incluso del Pleno, donde algunos legisladores llegan tarde por acudir a eventos oficiales o se conectan a sesión estando en eventos de partido.

Rocha Medina señaló que, en su caso, ha asistido a eventos partidistas sin justificar su inasistencia a las sesiones ordinarias, de manera que las faltas son descontadas de su dieta.

“También tenemos obligación con nuestro partido y cuando no tengamos oportunidad de estar, no podemos chiflar y tragar pinole. Seamos claros, concretos, decentes, honorables, que nos descuenten, no pasa absolutamente nada”, comentó.

Rocha Medina señaló que cada legislador es responsable de sus actos y decisiones, sin embargo, destacó la importancia de la asistencia a las comisiones dictaminadoras, donde se atienden todas las iniciativas antes de que estas sean turnadas al Pleno, y donde suelen darse más casos de ausencias o diputados conectados en línea sin prestar atención.

“Si no estamos enterados en las comisiones que estamos integrando, y no nos interesan los temas, pues cuando venimos a sesión tampoco vamos a poder discutir”, declaró la diputada Rocha Medina.