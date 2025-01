Difunden fotografías de dos detenidos y no les tapan rostros

Este sábado se difundieron en redes sociales y diversos medios de información las fotografías de dos personas detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionadas con diferentes delitos, sin embargo, sus rostros no se difuminaron para no ser identificados, lo cual viola el principio de presunción de inocencia, previsto en el sistema penal acusatorio.

La difusión de las imágenes se da en medio de su presunta participación en la inhumación de tres cadáveres en una localidad del municipio de Zaragoza, reportada el pasado viernes. Pese a tal reporte, hasta el momento no ha comunicado nada al respecto.

Las gráficas muestran a un hombre y una mujer, a quienes les tomaron las fotografías de pie y en el caso de ella, detrás se observan rótulos de la Fiscalía, lo que corrobora que sí los aprehendió, pero no ha informado sobre su detención.

No es la primera vez que ventilan la identidad de un detenido, pues el 5 de agosto del 2023 el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona anunció en sus redes sociales que se detuvo a Fernando N, conocido como “El Tiburón”, quien días previos atacó a golpes a un empleado de 15 años de edad en una sucursal de Subway, sin embargo, no difuminó el rostro para no violentar la presunción de inocencia.