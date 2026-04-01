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Dinoasis abrirá este 4 de abril

Por Samuel Moreno

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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Dinoasis abrirá este 4 de abril

Será este sábado 4 de abril a las diez de la mañana cuando el parque acuático del Tangamanga I reabra al público, ahora bajo el nombre de "Dinoasis", según confirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través de sus redes sociales, donde detalló la dinámica de acceso y las condiciones en que operará el espacio.

En su mensaje, el mandatario adelantó que la apertura incluirá la entrega de boletos gratuitos en distintos puntos, así como la habilitación de venta en línea. Precisó que se repartirán mil boletos dobles y otros 500 directamente en la puerta 1 del parque, además de que el costo de entrada para niños será de 200 pesos en caso de compra.

Más allá del arranque, el anuncio dejó ver un cambio de fondo: el parque ya no podrá utilizar el nombre "Splash", con el que fue identificado durante años, debido a que el registro de la marca se perdió y actualmente pertenece a otro parque acuático en el país.

Gallardo Cardona señaló que esta situación deriva de una omisión administrativa de gobiernos anteriores, al no dar seguimiento al registro legal del nombre, lo que terminó por impedir su uso y obligar a replantear la identidad del recinto.

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Así, el relanzamiento llega con una nueva denominación y concepto, "Dinoasis", que apuesta por una temática distinta y nuevas atracciones, aunque el cambio no responde a una estrategia planificada, sino a una limitación jurídica que dejó sin opción al Gobierno estatal.

El caso coloca en el centro la relevancia de la gestión de marcas en espacios públicos, donde la pérdida de un registro no solo implica un trámite, sino la ruptura con un referente arraigado entre la población, justo en el momento en que el parque busca recuperar afluencia con su reapertura.

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