Diputado considera que el TECA se extralimitó al embargar recursos federales

El diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local, dijo que hará un llamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para que no se extralimite en sus atribuciones y evite embargar recursos de origen federal a los municipios para cubrir laudos laborales.

Dijo que en el caso de Santa María del Río, "se ha brindado acompañamiento al presidente municipal en los procedimientos de embargo que sufrieron en sus cuentas de fondos federales por más de 11 millones de pesos, lo cual resulta irregular, ya que estos fondos son inembargables".

Consideró que los trabajadores tienen todo el derecho de interponer las querellas laborales y exigir lo que a su derecho convenga, "pero la Ley es clara sobre qué activos sí se pueden embargar y cuáles no.

"Extrajeron esos recursos; son poco más de 11 millones de pesos y es una situación muy crítica porque hay muchas obras que se empezaron con ese recurso y no se van a poder concluir porque ya no se cuenta con ese dinero y es una afectación grave al municipio y las arcas de Santa María", explicó el legislador.

Adelantó que se estará revisando esta situación, la cual se está presentando también en otros municipios como es el caso de Santo Domingo, Ciudad Valles y Tampacán, entre otros.

"Tenemos nosotros que hacer un llamado, porque si se excedieron en sus facultades es importante y si algún municipio decide presentar alguna denuncia, algún trámite; estamos informándonos más a detalle de lo que está pasando para poder aclarar este tema que, repito, no es que los derechos de los trabajadores sean menos, no; pero también es muy claro sobre qué recursos pueden hacer esas acciones, entonces no se hayan extralimitado y entonces estén poniendo en problemas a los ayuntamientos en rendir cuentas ante la Auditoria Superior de la Federación por dinero que ellos no utilizaron".