Diputado pide auditoría especial al Interapas
Tras la renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo a la dirección del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), el diputado local Luis Fernando Gámez Macías solicitó una auditoría inmediata al organismo operador, al considerar que su gestión dejó a la institución "sin rumbo".
El legislador calificó la administración saliente como "un fracaso", al señalar que la salida del director ocurre en medio de una crisis hídrica en la zona metropolitana, sin que se hayan presentado soluciones concretas para garantizar el abasto de agua.
Gámez Macías anunció que pedirá formalmente al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) una revisión integral de las finanzas y recursos del Interapas, con el objetivo de transparentar el uso de recursos materiales, financieros y humanos, ante las quejas recurrentes por la operación del sistema.
La renuncia de Hernández Delgadillo se hizo pública el domingo pasado, motivada por problemas de salud. El exfuncionario estuvo al frente del organismo catorce meses.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"
Martín Rodríguez
Advierten quiebra del transporte por alza de costos, dicen.
Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido
Redacción
El presunto agresor intentó amagar a una mujer con una réplica de arma de fuego.