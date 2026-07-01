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Diputados no saben ni cuántas iniciativas faltan por ser dictaminadas

Por Ana Paula Vázquez

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Diputados no saben ni cuántas iniciativas faltan por ser dictaminadas
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      Sin un balance oficial sobre el rezago legislativo, el Congreso del Estado, concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones. La presidencia de la Mesa Directiva reconoció que al cierre de los trabajos, no fue posible precisar cuántas iniciativas quedaron pendientes de dictaminación.

      La presidenta del Congreso, la diputada Sara Rocha Medina, refirió que cada comisión legislativa administra sus propios asuntos, por lo que no existe un registro consolidado del rezago. Agregó que algunas iniciativas pudieron no ser aprobadas en comisión o incluso haber sido retiradas antes de llegar al Pleno.

      Entre los temas que permanecen sin resolverse confirmó la realización de consultas a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad, al señalar que el Congreso mantiene diálogo con la SCJN para definir la forma y los tiempos en que se llevarán a cabo. Indicó que también se trabaja en un protocolo que permita evitar que vuelvan a destinarse recursos a consultas que posteriormente deban repetirse.

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