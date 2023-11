Diputados se dieron un día más de asueto

Los diputados del Congreso del Estado hicieron puente vacacional este viernes 3 de noviembre, a pesar de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Rubén Guajardo Barrera, había confirmado que sólo se tomarían los días 1 y 2 de noviembre como descanso.

Si bien la sede del Congreso ubicada en Vallejo 200 mantiene sus puertas abiertas, no hubo agenda legislativa y las oficinas de los diputados permanecieron vacías.

El calendario para 2023, aprobado a inicios de año por los legisladores, sólo marcaba como días de asueto los pasados miércoles 1 y jueves 2 de noviembre.

Guajardo Barrera había asegurado que no se tomarían días extra y que no había ninguna modificación en el calendario. Sin embargo, no hubo labores este viernes 3 de noviembre y se reanudarán actividades hasta el lunes 6 de noviembre.