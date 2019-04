Dirección de Comercio carece de autoridad e incumple compromisos: Canaco

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Alejandro Pérez Rodríguez, aseguró que la Dirección de Comercio Municipal ha sido rebasada por los ambulantes, a quienes no puede aplicarles la ley y desalojarlos de la Plaza de Armas, en cuyo perímetro está prohibido que se instalen, "pero ante la falta de autoridad, las organizaciones de comerciantes informales hacen lo que se les da la gana".

Reprochó que por segunda ocasión se instalaron desde el martes pasado en esta zona que debe mantenerse libre de ambulantes, y pese a que señalen que se trata de una manifestación contra Gobierno del Estado, "la dirección de Comercio Municipal debe aplicar la ley y el reglamento, porque estas personas están vendiendo en la vía pública, sin permiso y en un lugar prohibido", señaló.

Agregó que "por más llamados que hacemos para que exista el orden y respeto irrestricto a la ley y los reglamentos municipales en el Centro Histórico, la autoridad municipal hace oídos sordos. Estamos cansados que se repita la historia de hace unas semanas, arranca el periodo vacacional de Semana Santa, donde se tendrá un buen número de visitantes y turistas, y no queremos que se lleven la mala imagen de nuestro centro, mismo que debe lucir cómo es y por lo que se caracteriza por su belleza arquitectónica", reclamó.

Consideró que todo indica que a la autoridad municipal no le importa el desorden y la mala imagen de nuestro primer cuadro de la ciudad, porque están conscientes que los ambulantes están incumpliendo con la ley y los reglamentos, "y como no actúan en su contra, por eso hacen y deshacen, burlándose de la propia autoridad".

Reiteró que es urgente que se tenga ya lista la nueva Unidad Municipal de Atención al Centro Histórico, "para que todos estos temas puedan ser tratados en esta área, con gente que conoce del tema y con experiencia, quienes realmente saben de la problemática que se vive día con día en el centro de la ciudad, no solo por comerciantes establecidos, sino restauranteros, hoteleros, gente que todavía habita en el primer cuadro de la ciudad".

Finalmente, Pérez Rodríguez dejó en claro que no piden desaparecer a los ambulantes, sino que haya un ordenamiento y se dignifique su actividad, concluyó.