El comercio arrancó algo lento el 2025

Alejandra Cedillo, empresaria y Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, afirmó que durante el primer trimestre de 2025 se registró una disminución de 10 por ciento en la actividad comercial de esta zona de la capital a comparación del mismo periodo de 2024.

“Empezamos un poco lento y la verdad sí estuvo a la baja este inicio de 2025, diferente al 2024; sin embargo, el evento que viene más grande para el Centro Histórico, pues es la Semana Santa, entonces eso nos da confianza de que viene un repunte”.

Ante esta situación, refirió que los comerciantes del Centro Histórico de la ciudad deben implementar estrategias a fin de recuperar este ingreso que se vio disminuido, tales como la comercialización de productos de mejor calidad, así como ofertar precios competitivos.

Sin embargo, puntualizó que el incremento de tiendas chinas es un factor que afecta de forma negativa a los comerciantes establecidos del Centro Histórico, “es un fenómeno que no habíamos vivido de las mercancías chinas y las tiendas descaradamente que se ponen como comercio formal, pero también no pagan impuestos y no tienen licencias”. Añadió que se gestionarán acciones con las autoridades municipales correspondientes para hacer frente a este fenómeno.

Señaló que si bien ciertos giros comerciales son los que se verán más beneficiados por las actividades que se tienen programadas para la temporada de Semana Santa, a nivel general el sector comercial de la zona espera un respiro debido al incremento de transeúntes en el primer cuadro de la ciudad, pues explicó que la expectativa de venta es que supere el 30 por ciento a comparación de los primeros meses del 2025.