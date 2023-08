Disputa en Cecyte pone en riesgo el inicio de clases

Conflictos de tipo sindical podrían causar que el lunes 21 de agosto, la comunidad escolar del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) del Estado no pueda iniciar con normalidad su ciclo lectivo 2023 – 2024.

David Mendoza Pineda, secretario general del Sindicato Auténtico de Trabajadores del CECyTE, informó en entrevista que existe inconformidad en la base trabajadora con el actual director general del subsistema, Luis Fernando Garza Guerrero.

“Ha estado tomando decisiones que perjudican al personal sindicalizado, además de que reconoce y mantiene los privilegios de la representación sindical ‘oficial’, la cual se considera ilegítima”, dijo el líder sindical.

Aseguró que dicha representación no cuenta con toma de nota ni realizó las acciones necesarias para continuar con su representatividad conforme a la reforma laboral que surgió en 2018.

“Por desgracia, ellos tienen en sus manos la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) el cual se usa más que nada para beneficiar a la Dirección y a la cúpula de ese sindicato”, criticó.

El secretario consideró como corrupción el hecho de que el director Fernando Garza otorgue privilegios a los miembros del Comité Ejecutivo de un sindicato ilegal y pidió la intervención del Gobierno del Estado para resolver el conflicto.

Advirtió que si las demandas del Sindicato Auténtico no son atendidas, “se corre el riesgo de que las clases en el CECyTE no inicien de manera normal; sería parte de las acciones que nosotros vamos a implementar en el caso de no ser escuchados”.