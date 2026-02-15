logo pulso
Divide opiniones aprobación por la jornada de 40 horas

Señala diputado local que es un importante avance

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Divide opiniones aprobación por la jornada de 40 horas

La aprobación de la jornada laboral de 40 horas semanales, generó críticas de la oposición y preocupación en el sector empresarial, mientras que el sector obrero la recibe como un avance histórico. 

El diputado local y líder estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), César Lara Rocha, aseguró que la reforma es positiva para los trabajadores, pero advirtió que debe implementarse de manera gradual para no afectar la viabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

"Yo no sé cómo lo tomó el sector patronal, pero el sector obrero lo tomamos con buenos ojos. Es un avance importante, aunque quisiéramos más", declaró. Reconoció que la oposición acusa una "traición" por no incluir dos días obligatorios de descanso y por aplicar la medida de forma gradual, pero defendió esta estrategia como necesaria para ordenar la transición y proteger tanto a trabajadores como a empleadores.

El legislador detalló que el impacto económico de la reducción no será uniforme: algunas industrias podrán absorberla sin problemas, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas —responsables de más del 60% del empleo en el país— enfrentarán costos significativos si la reducción se aplica de manera inmediata. "Un sindicato debe velar por los trabajadores, pero también por la fuente de empleo; de lo contrario, actuaríamos de manera irresponsable", afirmó, justificando la gradualidad, similar a la implementada en Chile años atrás.

Otra de las polémicas se centra en las horas extra, que ahora pasan de nueve a doce horas pagadas al doble, y de ahí hasta 16 horas al triple. Lara Rocha sostuvo que esta modificación no representa un retroceso, ya que en la práctica la mayoría de los casos se resuelven mediante acuerdos entre patrón y trabajador. "Al patrón le conviene mantener la productividad y al trabajador le conviene quedarse; esto puede ayudarnos a compensar la reducción de jornada sin afectar la generación de empleo", explicó Lara Rocha.

El dirigente sindical enfatizó que la reforma responde a una demanda histórica del movimiento obrero. "El mundo ha cambiado, las condiciones han cambiado, y bien o mal, esto es una respuesta positiva para los trabajadores", concluyó el legislador.

