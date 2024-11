Población de Pozos, dividida aún en protestas

La suspensión de una protesta contra las deficiencias en el servicio de limpia en Villa de Pozos evidenció que el recién constituido municipio enfrenta divisiones entre sus habitantes.

La convocatoria a una “Caravana de Basura”, prevista a realizarse ayer por la mañana, pretendía manifestar el descontento de la población por la deficiencia en la recolección de basura.

Sin embargo, no se realizó tras la cancelación debido a que la idea de dirigir las críticas al Concejo local y otras autoridades no fue aceptada por los participantes.

Antes de oficializarse como municipio, la exdelegación vivió un ambiente de rivalidad entre los promotores de la municipalización y quienes se oponían a este cambio, argumentando que era prematuro.

Ahora, con las irregularidades del Concejo Municipal saliendo a la luz, como la falta de atención a necesidades básicas de la comunidad, esta división se ha intensificado, con acusaciones de que ciertos grupos responden a intereses partidistas.

“Hoy nos dimos cuenta de que la sociedad no está unida; cada quien defiende sus propios intereses, y mientras sigamos así no vamos a lograr nada. Al no exigir lo que merecemos, nos estamos convirtiendo en los mejores aliados del gobierno”, comentó una vecina que pidió el anonimato.

La división entre los habitantes se hace más evidente, ya que no todos apoyan las propuestas para atender problemas ciudadanos, y algunas iniciativas se perciben como acciones con fines proselitistas. Esto ha generado opiniones divididas en torno a la administración de los servicios municipales y la conveniencia de la municipalización misma.

“Estamos tan carentes de servicios y de organización, y la gente está indiferente. Es algo muy triste”, concluyó la entrevistada.