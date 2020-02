Docente denuncia que la removieron de cargo por denunciar irregularidades en prueba Planea

Por denunciar presunta alteración de la prueba Planea en la escuela telesecundaria "Ramón López Velarde", ubicada en el municipio de Tamasopo, Alejandra Landaverde Trejo, una docente agremiada a la Sección 26 del SNTE, denunció que compañeros de esa organización gremial, la retiraron en septiembre pasado de la Oficina de Supervisión donde laboraba.

La profesora recordó que el 25 de septiembre de 2019, José Antonio Nava Gómez, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato, instruyó al docente Jorge Luis Castillo Becerra, representante sindical en la Zona 51, sacarla de esa sección donde laboraba para que otros maestros tomaran el lugar.

En rueda de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos "Samuel Ruiz", atribuyó ese cambio a que reportó alteración en la ejecución de la citada prueba, pues docentes les dieron los resultados a los estudiantes para que respondieran de forma correcta.

Informó que en junio se aplicó el examen Planea, y un día antes una maestra que lo aplicó obtuvo el mismo y dio las claves o respuestas a los alumnos; al reportarlo con Castillo Becerra, éste la conminó a no comunicar lo sucedido.

"Esta prueba solo aplica a tercer grado. Los alumnos que faltaron fueron sustituidos por alumnos de segundo grado y hay un documento. Esta situación fue denunciada por dos docentes de la misma escuela", comentó.

Notificó que el 2 de diciembre de 2019 sostuvo una reunión con Alejo Rivera Ávila, secretario general de la Sección 26 del SNTE; Serafín Poncelas Rojas, Jefe de Departamento de Telesecundarias de la SEGE, otros funcionarios educativos y Nava Gómez, quien le dijo que "´en un acto de humildad´" la recibirían de nueva cuenta.

De acuerdo con la supervisora, la presunta docente que incurrió en la irregularidad no ha sido sancionada, pese a que Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) tiene conocimiento del caso de manera formal y por escrito.

"Tener que decir que el propio sindicato fue el que me agredió. No alcanzo a entender porque están para defendernos; yo también pago mis aportaciones quincenalmente, entonces es lo que he cuestionado", comentó.