Dona Ayuntamiento casitas para perros

La asociación Civil la Casa de Lili, informó que tras el retiro de las casas para los animales en situación de calle que se encuentran a las afueras de la Iglesia del Perpetuo Socorro, por una persona que se hizo pasar por inspector municipal, el Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó la donación de las mismas y ha comenzado con las investigaciones para esclarecer el hecho.

De acuerdo con la asociación civil, se estima que existen cerca de 480 mil perros en situación de calle, por lo que exhortaron a la ciudadanía a realizar las esterilizaciones necesarias a fin de atender esta situación.

Recalcaron que el esfuerzo de colocar las casas a las afueras de la iglesia, fue con el objetivo de resguardar a cerca de 8 ejemplares que rondan por la zona desde hace algunos años, acción que se ha repetido a lo largo de diversos puntos de la capital potosina.

Al respecto el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Explicó que la administración capitalina donó tres nuevas casitas, las cuales fueron colocadas en la zona sin afectar el paso peatonal. Asimismo, instruyó a la Dirección de Gestión Ecología y Manejo de Residuos para mantener especial atención en este punto, aunado a que se realizó la vacunación necesaria de los perritos y se generó la atención integral de los mismos.

Por su parte, la regidora Maritza Jenith Vazquez Pérez informó que los perritos serán registrados a fin de que la ciudadanía de la zona pueda mantener el control directo de estos animales comunitarios