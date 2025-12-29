logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Fotogalería

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Drenaje "se traga" toneladas de basura

Interapas retiró más de mil 100 tn de residuos de la red

Por Rolando Morales

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Drenaje "se traga" toneladas de basura

Durante 2025, el organismo operador Interapas retiró más de mil 100 toneladas de residuos de la red de drenaje en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, como parte de los trabajos de mantenimiento realizados a lo largo del año. La cifra incluye basura, lodos y desechos sólidos acumulados en la infraestructura sanitaria.

De acuerdo con los datos del propio organismo, las labores de desazolve y limpieza se llevaron a cabo en 611 mil 855 metros de líneas sanitarias, lo que da cuenta de la magnitud del sistema atendido y del desgaste que enfrenta de manera constante.

En ese mismo periodo se atendieron 4 mil 893 reportes ciudadanos relacionados con limpieza de drenajes, un aumento frente a los 3 mil 756 reportes registrados en 2024. El incremento refleja una mayor demanda de atención, pero también la persistencia de problemas de obstrucción en distintas zonas de la ciudad.

Las acciones se realizaron a través de 14 mil 54 pozos de visita y bocas de tormenta, elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema de alcantarillado y cuyo estado influye tanto en la operación hidráulica como en la seguridad vial, al tratarse de accesos ubicados en calles y avenidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El volumen de residuos extraídos y el número de reportes atendidos evidencian la presión constante sobre la red de drenaje metropolitana, así como la necesidad de mantener rutinas permanentes de limpieza para reducir riesgos de colapsos, encharcamientos y brotes sanitarios.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos
    Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos

    Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos

    SLP

    Redacción

    El IMEI organizará en febrero la 17ª Feria de Pasaportes Americanos

    Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP
    Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP

    Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP

    SLP

    Redacción

    La iniciativa busca homologar la Constitución estatal con las reformas federales

    Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en broma
    Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en broma

    Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en "broma"

    SLP

    Leonel Mora

    La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos insta a la población a no hacer bromas con las emergencias para no poner en riesgo vidas reales.

    Solo 64 de 178 plantas de tratamiento operan en SLP: Conagua
    Solo 64 de 178 plantas de tratamiento operan en SLP: Conagua

    Solo 64 de 178 plantas de tratamiento operan en SLP: Conagua

    SLP

    Samuel Moreno

    La Comisión Nacional del Agua informa que solo el 36% de las plantas de tratamiento en San Luis Potosí están en funcionamiento.