Drenaje "se traga" toneladas de basura

Durante 2025, el organismo operador Interapas retiró más de mil 100 toneladas de residuos de la red de drenaje en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, como parte de los trabajos de mantenimiento realizados a lo largo del año. La cifra incluye basura, lodos y desechos sólidos acumulados en la infraestructura sanitaria.

De acuerdo con los datos del propio organismo, las labores de desazolve y limpieza se llevaron a cabo en 611 mil 855 metros de líneas sanitarias, lo que da cuenta de la magnitud del sistema atendido y del desgaste que enfrenta de manera constante.

En ese mismo periodo se atendieron 4 mil 893 reportes ciudadanos relacionados con limpieza de drenajes, un aumento frente a los 3 mil 756 reportes registrados en 2024. El incremento refleja una mayor demanda de atención, pero también la persistencia de problemas de obstrucción en distintas zonas de la ciudad.

Las acciones se realizaron a través de 14 mil 54 pozos de visita y bocas de tormenta, elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema de alcantarillado y cuyo estado influye tanto en la operación hidráulica como en la seguridad vial, al tratarse de accesos ubicados en calles y avenidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El volumen de residuos extraídos y el número de reportes atendidos evidencian la presión constante sobre la red de drenaje metropolitana, así como la necesidad de mantener rutinas permanentes de limpieza para reducir riesgos de colapsos, encharcamientos y brotes sanitarios.