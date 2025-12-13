Dueños y choferes del transporte dan gracias a La Morenita

Con fe renovada y una tradición que supera las cuatro décadas, concesionarios y choferes del transporte público en Soledad de Graciano Sánchez, volvieron a reunirse este 12 de diciembre para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, en un acto que congregó también a vecinas y vecinos del sector.

Desde temprana hora, en el cruce de las calles Zaragoza y Magdaleno Cedillo, integrantes de la unión de permisionarios instalaron un altar adornado con flores, música y ofrendas, como muestra de gratitud por el año de trabajo y los retos superados. El sitio se convirtió en un punto de encuentro para creyentes, curiosos y peregrinos que, como cada año, acuden a manifestar su devoción por la llamada "Madre de México".

José Ramírez Díaz, uno de los líderes del grupo y con más de 40 años participando en esta tradición, explicó que este altar representa una forma de agradecer por la estabilidad en el trabajo y la prosperidad que, pese a las dificultades, permite seguir adelante en la actividad transportista. Recordó que desde el 11 de diciembre comienzan las "mañanitas" y la organización del convivio que comparten con la comunidad.

"Lo hacemos entre permisionarios y choferes. Cada quien aporta un poco para poder levantar esta fiesta. Desde las primeras horas damos café, atole y pan a los vecinos, porque es una manera de regresar algo de lo mucho que, sentimos, nos da la Virgen", expresó.

Ramírez Díaz lamentó que entre las generaciones más jóvenes se haya debilitado la participación en las tradiciones religiosas; sin embargo, hizo un llamado a mantener vivo el culto y las celebraciones populares que forman parte de la identidad del municipio; "invitamos a que los jóvenes continúen con las tradiciones, que no se pierdan. Esto no es un juego, es devoción y es parte de quienes somos", afirmó.

El altar permanecerá durante el resto del día como punto de reunión para la comunidad soledense, que cada 12 de diciembre reafirma su fe y su sentido de pertenencia a través de una de las celebraciones más arraigadas en la cultura mexicana.