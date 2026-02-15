logo pulso
Ejecutivo enviará el martes, terna para fiscalía especializada

Por Rubén Pacheco

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Ejecutivo enviará el martes, terna para fiscalía especializada

El lunes o martes próximos, se remitirá al Poder Legislativo, la terna para la vacante de la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Evitó divulgar cuáles son los nombres de las y los profesionistas que integran el planteamiento que será entregado en la Oficialía de Partes, pues consideró que una vez oficializado el procedimiento se harán públicos.

En entrevista, opinó que la valoración a fondo de la legislatura es indispensable para que la persona electa cuente con las mejores credenciales en la materia, de cara al inicio del proceso electoral 2026-2027.

"Yo creo que el lunes o martes estarán ya presentados (los perfiles) ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la terna que contiene el nombre de las personas que propone el Ejecutivo", concluyó.

Si bien el Congreso del Estado determinó un plazo de 30 días para entregar la propuesta formal, el Poder Ejecutivo optó por acelerar el término con el objetivo de que el o la fiscal especializada asuma el cargo y conozca el contexto político-electoral actual.

El o la profesionista favorecida por el Congreso del Estado suplirá a Luis Fernando González Macías, quien presentó la renuncia al cargo de fiscal electoral el 26 de noviembre del 2025.

