Ejército abate a jefe del CJNG

Ciudad de México.- México enfrentó este domingo una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 22 estados, tras el abatimiento de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo con inteligencia de EU, en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.

Operativo federal contra CJNG en Jalisco

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos.

El operativo en esa zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con un saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos -incluido el propio líder-, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, según el Ejército Mexicano.

Reacción violenta y bloqueos en varios estados

En respuesta a la acción, comenzaron los llamados ´narcobloqueos´ en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El gobierno estatal activó el "código rojo" y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales.

La reacción se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit, y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo, donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios -incluyendo sucursales del Banco del Bienestar del gobierno.

En Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del país, se cancelaron vuelos, mientras en todo el estado el gobernador suspendió los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial 2026.

Además de los siete sicarios abatidos en el operativo en Jalisco, otros cuatro murieron en Michoacán, según informó el gobernador Alfredo Ramírez. También se suman 22 detenidos, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, según datos oficiales.

Mientras que las clases han sido oficialmente suspendidas en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en la región del Istmo de Oaxaca.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse "informada y en calma" y reconoció a las fuerzas armadas por el operativo que derivó en el abatimiento del líder del CJNG.