El 2026, año de grandes obras y acciones para SL

Al arrancar las labores del año 2026 en el Parque de Morales, acompañado por toda la fuerza municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos indicó que el año que inicia será muy intenso, de grandes obras, acciones y resultados para que San Luis Potosí se mantenga como una de las mejores ciudades del país, para seguir creciendo en calidad de vida y bienestar para las familias potosinas.

El alcalde de la capital estuvo acompañado por la presidenta del Sistema DIF, Estela Arriaga Márquez, directores de áreas del Ayuntamiento, síndicos, regidores y miles de trabajadores municipales.

En este masivo arranque de labores de 2026, el alcalde Enrique Galindo afirmó que son muchos los retos, pero también muy fuerte el compromiso y la voluntad de los trabajadores para que la capital siga entre las mejores del país en materia de alumbrado, inclusión, servicios, asistencia social a través de la Ruta de la Salud y refrendar los reconocimientos internacionales otorgados por la UNESCO como Ciudad del Aprendizaje, Ciudad Patrimonio y Ciudad Creativa, además de galardones como la Escoba de Platino, entre otros.

Galindo Ceballos destacó que estos logros son resultado del esfuerzo de miles de trabajadores del Ayuntamiento, que laboran todos los días, incluyendo fines de semana y días festivos, para mantener la ciudad limpia, que sigan funcionando las 400 mil luminarias de la capital y conservar en buen estado los parques y jardines, entre muchas otras actividades que se realizan mañana, tarde y noche.