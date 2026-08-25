El 45% de sismos se registraron en Cárdenas

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Del total de sismos validados entre el 1 de enero al 24 de agosto de 2026 en el estado de San Luis Potosí, en el 45 por ciento de ellos, el epicentro se localizó en la zona sureste del municipio de Cárdenas.

En casi ocho meses del 2026, la entidad potosina acumuló 64 movimientos telúricos en 10 de los 59 municipios, de acuerdo con el informe dinámico del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A partir del reporte estadístico, se estableció que la magnitud promedio fue 3.58, la máxima de 4.2 y la mínima de 3.0. En tanto, la profundidad promedio correspondió a nueve kilómetros.

Complementó que la mayoría de los temblores se documentaron con una profundidad de entre 2.5 y 10 kilómetros, así como uno atípico de 124.7 kilómetros cerca del municipio de Cerritos.

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Enero fue el mes más activo con 22 eventos telúricos; febrero con 11; marzo con 12; abril con ocho; mayo con cinco; junio con uno; y agosto con cinco sismos, subrayó el SSN.

Cárdenas concentró la mayor parte de los movimientos de las plazas tectónicas con 29 eventos; Ciudad Valles con 11; Matehuala, Tamazunchale y Tamuín, cada uno con cinco; Cerritos con cuatro; Rioverde con dos; Ciudad Fernández, Soledad de Graciano Sánchez y Santa María del Río, cada uno con un sismo.