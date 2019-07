El 88% de empleados de la gestión anterior no declaró patrimonio

Un total de 816 ex trabajadores y ex funcionarios municipales de la administración de Ricardo Gallardo, de 927 servidores públicos obligados que salieron de la administración municipal, no presentaron su declaración de conclusión, informó el contralor municipal José Mejía Lira.

Explicó el funcionario que les harán requerimientos para el cumplimiento de esa obligación, puesto que es un requisito que ordena la ley y con ello buscarán que se regularicen en el desahogo de sus pendientes administrativos.

Informó que para el caso de quienes no cumplan con esa declaración, será abierto un procedimiento en el que lo tendrán que realizar.

Dijo que en el comunicado se les pedirá que expliquen los pendientes y proporción en una adecuada información para salvarse de una posible sanción, porque si no se realiza entonces la ley da posibilidades de inhabilitarlos del ejercicio del cargo público.

Agregó que en el caso de las declaraciones de inicio la totalidad de los funcionarios cumplieron, algunos de ellos hasta que se le requirió, pero todos la presentaron.

Por lo que se refiere a las declaraciones de modificación, casi el cien por ciento se encuentran logradas, pero sólo hay cinco o seis casos que no se han presentado y ya se les elaboró una invitación para que expliquen la razón por la que no la ha realizado y de esos hay situaciones diversas tales como que algunos que se encuentran de vacaciones.