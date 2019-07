El 88% de los exfuncionarios gallardistas incumplieron con entrega de su declaración patrimonial

Un total de 816 ex trabajadores y ex funcionarios municipales de la administración de Ricardo Gallardo no presentaron su declaración de conclusión, de un total de 927 extrabajadores, informó el contralor municipal José Mejía Lira.

Explicó que les harán requerimientos para el cumplimiento de esa obligación, pues es un requisito que ordena la ley y con ello buscarán que se regularicen en el desahogo de sus pendientes administrativos.

Informó que para el caso de quienes no cumplan con esa declaración, será abierto un procedimiento en el que se les tiene que requerir.

Dijo que en el caso de las declaraciones de inicio, la totalidad de los funcionarios cumplieron, algunos de ellos hasta que se le requirió pero todos la presentaron.