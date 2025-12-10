logo pulso
SLP

El Ayuntamiento gobierna junto con la sociedad civil

El alcalde firmó un convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles para atender a personas de escasos recursos

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
El Ayuntamiento gobierna junto con la sociedad civil

En la cuarta sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación (Implan), se aprobó un convenio de colaboración entre el Colegio de Ingenieros Civiles de San Luis y el Ayuntamiento de la Capital, para favorecer a grupos de atención prioritaria a través de esta alianza.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos consideró fundamental apoyar a los sectores que desean fortalecer sus viviendas "y más de manera coordinada con el Colegio de Ingenieros Civiles, a fin de que cumplan con las exigencias que marca la normatividad actual. A la par, se mantiene nuestro compromiso de ser más ágiles en la expedición de las licencias respectivas cumpliendo con las especificaciones técnicas sin perder el sentido social".

El Presidente Municipal consideró esencial no sólo el apoyo sino la ayuda técnica por parte de la citada institución para que estas construcciones se realicen de acuerdo con lo que establece la ley y garantizar edificaciones funcionales y que no causen riesgos a la población. Además dio a conocer que se seguirá con el perfeccionamiento de los mecanismos y procedimientos municipales para que las obras se lleven a cabo de manera profesional.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, José Armando Rubio Rubio, detalló que el objetivo es ofrecer servicios técnicos gratuitos y de acompañamiento para la obtención de licencias de obra menor para vivienda a personas de escasos recursos, adultos mayores y personas con discapacidad que residan en la capital que pretendan construir sus viviendas, por lo que confió en que será un éxito.

La directora General de Gestión Territorial y Catastro, Ángeles Rodríguez Aguirre, explicó que con este convenio, el Ayuntamiento se compromete a identificar personas que se encuentren en las condiciones antes mencionadas que realizan procesos de autoconstrucción o pretenden construir sus viviendas, para orientarlas y canalizarlas al Colegio.

