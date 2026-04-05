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El balneario generará 50 nuevos empleos

Por Samuel Moreno

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
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El balneario generará 50 nuevos empleos

La apertura del renovado parque acuático Dinoasis en el Parque Tangamanga I no sólo amplía la oferta recreativa, sino que también implicará la creación de más de 50 empleos y un reforzamiento en las labores de seguridad al interior del complejo.

El titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT) I y II, Joaquín García Martínez, confirmó que la operación del nuevo espacio requerirá personal especializado, entre ellos guardavidas, trabajadores operativos y animadores, quienes estarán enfocados principalmente en la atención y resguardo de los visitantes.

El funcionario subrayó que este nuevo parque acuático demandará una vigilancia constante, por lo que se mantiene coordinación directa con la Guardia Civil Estatal, además del trabajo permanente con el cuerpo de guardaparques.

"Se está haciendo un trabajo en coordinación con la Guardia Civil Estatal y en constante comunicación con guardaparques para salvaguardar la integridad de todos los usuarios", sostuvo.

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Actualmente, el Parque Tangamanga cuenta con una plantilla superior a los 60 guardaparques, quienes participan en las tareas de vigilancia en todo el recinto, cifra que se vuelve clave ante la incorporación de nuevas áreas de alta afluencia como Dinoasis.

La puesta en marcha del parque acuático ocurre en un contexto de creciente demanda de espacios familiares, lo que obliga a fortalecer tanto la operación como las condiciones de seguridad en uno de los principales puntos de convivencia de la capital potosina.

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