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El Cabildo fortalece designación de Unesco

El órgano, a propuesta del alcalde, aprobó renombrar los ahora Centro de Desarrollo y Aprendizaje

Por Redacción

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
El Cabildo fortalece designación de Unesco

En sesión extraordinaria del Cabildo de San Luis Potosí, encabezada por el alcalde Enrique Galindo, se aprobaron las propuestas de las Comisiones Permanentes conjuntas de Gobernación; Derechos Humanos y Participación Ciudadana; y de Educación Pública y Bibliotecas que propusieron cambiar la nomenclatura de los "Centros de Desarrollo Comunitario y Vinculación" por "Centros de Desarrollo y Aprendizaje".

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos subrayó la importancia de respaldar el nombramiento de la UNESCO como Ciudad del Aprendizaje, por lo que confirmó que a través de estos centros se fomentará el aprendizaje entre la población potosina.

En representación de las citadas Comisiones, el regidor Rubén Omar Lárraga Benavente destacó la relevancia de estos espacios municipales, ya que San Luis Capital forma parte de la Red de Ciudades del Aprendizaje, además de que se propuso declarar el 23 de marzo como el Día de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje.

Por su parte, la Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales sometió a consideración del Cabildo diversos procedimientos de pensión de empleadas y trabajadores del Ayuntamiento capitalino, mismos que fueron aprobados por unanimidad, como parte de la política de justicia laboral impulsada por el alcalde.

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