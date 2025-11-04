El Cerro de San Pedro vive alegre Xantolo

En Carro de San Pedro los festejos de “Día De Muertos 2025” organizados por el gobierno municipal se vivieron en la comunidad de Portezuelo y en la cabecera municipal, iniciando con una colorida caminata y comparsa que recorrió las calles de Portezuelo, seguida del concurso de catrinas, donde destacaron la creatividad y el amor por nuestras costumbres y el concepto de reciclar predominó.

El domingo concluyeron los festejos con gran éxito, cientos de personas asistieron a Cerro de San Pedro donde pudieron disfrutar de comparsas y música huasteca, una gran fiesta xantolera.

Así, Cerro de San Pedro mantiene viva la esencia del Xantolo con espíritu festivo y unión familiar.