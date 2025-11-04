logo pulso
El Cerro de San Pedro vive alegre Xantolo

Por Redacción

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
El Cerro de San Pedro vive alegre Xantolo

En Carro de San Pedro los festejos de “Día De Muertos 2025” organizados por el gobierno municipal se vivieron en la comunidad de Portezuelo y en la cabecera municipal, iniciando con una colorida caminata y comparsa que recorrió las calles de Portezuelo, seguida del concurso de catrinas, donde destacaron la creatividad y el amor por nuestras costumbres y el concepto de reciclar predominó.

  El domingo concluyeron los festejos con gran éxito, cientos de personas asistieron a Cerro de San Pedro donde pudieron disfrutar de comparsas y música huasteca, una gran fiesta xantolera.

   Así, Cerro de San Pedro mantiene viva la esencia del Xantolo con espíritu festivo y unión familiar.

    Relevo en la Subsecretaría de Gobernación estatal
    SLP

    Miguel Ángel García Amaro sustituye a Jorge Vega Arroyo

    CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino
    SLP

    Fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate"

    Proceso en Derecho incumple con perspectiva de género: docentes
    SLP

    Estudiantes y personal académico exigen transformación institucional y nombramiento de mujer en la dirección

    Juez mantiene en tutelar a menor implicado en agresión en la UASLP
    SLP

    Continúa búsqueda de tercer sospechoso en el caso de la Facultad de Derecho