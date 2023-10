El festejo al santo rebasa limitaciones

Andrés Sigler

Se celebraron misas especiales el día 28 de octubre de 2023, en honor a San Judas Tadeo en la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, los devotos llevaron sus figuras e imágenes para que el padre pueda bendecirlas, además de que acudieron para dar gracias por concederles milagros.

También en la iglesia de San Juan de Dios se llevaron a cabo estas festividades, en la parte norte de la ciudad en el Templo del Señor del Saucito se realizarán las danzas tradicionales en honor a este apóstol.

El día de ayer también se celebró el día de San Simón, el cual es uno de los doce apóstoles que ordenó Jesús y que muchas personas pasan por alto, mencionó feligrés de la Catedral Metropolitana.

También habló acerca de la importancia de este apóstol, al que las personas suelen tergiversar en su mensaje hacia aspectos que no son religiosos. “A veces se le pone mucho en cuestiones no religiosas o se le relaciona mucho con proteger ya sea la violencia o algún acto de este tipo, pero, no, hay que entender que va más allá de eso, sólo que el fervor y la religiosidad viene de parte de Dios y San Judas, pues solamente es un intercesor”.

En la actualidad, la imagen de San Judas Tadeo es utilizada por los fieles creyentes como un símbolo para combatir las causas difíciles, teniendo una gran devoción en México.