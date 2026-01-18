El frío extremo satura los albergues

La Dirección de Protección Civil Municipal informó que, ante el descenso de temperaturas provocado por la entrada del Frente Frío número 29, se han intensificado los recorridos nocturnos para localizar e invitar a personas en situación de calle a acudir al albergue temporal habilitado por el Ayuntamiento capitalino.

El encargado de despacho de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, explicó que las condiciones climáticas se han resentido de manera particular en población vulnerable, lo que ha incrementado el uso del refugio. "Naturalmente ha aumentado el número de usuarios; de ayer para hoy las pernoctas fueron 19, cuando veníamos de un promedio de entre 11 y 15", apuntó.

Polanco Acosta añadió que, desde que inició su operación en temporada invernal, el espacio ha registrado casi 700 pernoctas, cifra que continúa en ascenso conforme se intensifican los frentes fríos en la entidad.

El funcionario llamó a la ciudadanía a colaborar reportando personas que requieran resguardo. "Invitamos a toda la población que, si ubican a alguien en situación de calle, lo informen a los números de emergencia para realizar el traslado e invitarlos a refugiarse", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El albergue se encuentra ubicado en la zona de Coronel Romero y Salvador Nava, y opera de 8:00 de la noche a 8:00 de

la mañana.