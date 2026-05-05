"El grafiti debe reconocerse como actividad artística"

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para sancionar el grafiti debería ir acompañada de programas que conviertan esta práctica en una actividad artística.

Explicó que el mandatario estatal planteó presentar al Congreso una propuesta para castigar a quienes realicen pintas en espacios privados y públicos. Frente a ello, dijo que propuso reforzar un modelo que ya opera en la capital, enfocado en transformar a los grafiteros en artistas urbanos.

Se refirió al programa "Expresión Capital", con el que, aseguró, se han realizado más de 300 murales y se han intervenido cortinas en el Centro Histórico, como parte de un intento por cambiar la imagen de zonas que antes eran vandalizadas.

El alcalde señaló que el grafiti es un problema constante, ya que los espacios rehabilitados suelen volver a ser pintados. Sin embargo, apuntó que cuando se identifica a quienes realizan estas acciones y se les ofrece capacitación, espacios para pintar y, en algunos casos, apoyos económicos, hay mejores resultados.

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Añadió que, aunque muchos participan en estos esquemas, todavía hay personas que no se integran, por lo que consideró necesario mantener este tipo de estrategias de manera permanente.