El Interapas podría desaparecer, dice alcalde

Por Rolando Morales

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que el Ayuntamiento de la capital se mantiene a la expectativa de conocer el contenido de la propuesta que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez prevé presentar ante el Congreso del Estado para desincorporarse del Interapas.

El edil capitalino indicó que, por ahora, esperarán a revisar los términos específicos de la iniciativa antes de emitir una postura, ya que aún se desconoce cuál será el planteamiento que llegará al Poder Legislativo.

"Tenemos que esperar la propuesta para ver cuáles son los términos de la separación y exactamente qué están planteando", expresó. Galindo Ceballos explicó que existen diversos escenarios posibles, entre ellos la desaparición del organismo operador, la salida de Soledad del Interapas o incluso la creación de un organismo municipal propio para la distribución del agua en ese municipio.

No obstante, reiteró que por el momento no es posible fijar una postura clara debido a que aún no se conoce el contenido de la iniciativa ni la forma en que el Congreso del Estado podría abordarla.

Asimismo, subrayó que mantiene un buen diálogo con el alcalde de Soledad y con la presidenta concejal de Villa de Pozos, por lo que esperarán el desarrollo del proceso legislativo.

Finalmente, el presidente municipal consideró que se trata de un tema que aún tiene un largo camino por recorrer, ya que el Congreso estatal podría tomar distintas decisiones una vez que reciba la propuesta.

