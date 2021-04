El peor camino en la democracia es el ataque y descrédito a las instituciones electorales, responde TEE a Nava

"El peor camino que podemos tomar los demócratas, es un ataque y un descrédito a las instituciones electorales (...) el árbitro electoral no debería estar ni siquiera en los reflectores", sentenció Denisse Adriana Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Luego de las acusaciones de Francisco Xavier Nava Palacios, candidato morenista al Ayuntamiento capitalino, quien aseveró que el TEE está coludido en los "oscurito" con sus adversarios, la magistrada presidenta consideró que los servidores públicos están sujetos al escrutinio público, pero en materia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

"Es un mal signo (atacar a las instituciones). O sea, al final de cuentas somos un organismo que dirime controversias, entonces es claro que una de las partes que no se ve favorecida, no esté conforme con el fallo. Nosotros, pues no estamos haciendo más que nuestro trabajo", recalcó.

Porras Guerrero enfatizó que hasta cierto punto, es normal la inconformidad de uno de los actores políticos, dado que está en juego el poder, "pero no debemos de perder de vista que entre más fortalezcamos a las autoridades electorales, salimos ganando todos".

"A mí me parece que los resultados ahí están. Resulta claro, sobre todo, en una entidad como San Luis Potosí que tiene un voto sofisticado y muy particular al momento de emitir el voto. Los resultados están en la alternancia, la estabilidad; en la gobernabilidad y que justamente, es la ciudadanía quien cuida el proceso", remató.