El presbítero Roger Méndez celebra 102 años de vida

El presbítero Roger Méndez Jiménez, fundador y coordinador de la Pastoral Social (Cáritas Arquidiocesana) en las décadas de 1980 y 1990 cumplió 102 años de edad. Se trata del sacerdote más longevo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Aunque nació el 15 de abril de 1924, su cumpleaños 102 fue celebrado más tarde. De hecho, fue ordenado sacerdote el 16 de abril de 1949 por el obispo Gerardo Anaya y Diez de Bonilla.

Ahora, el patrocinador de la fiesta fue el grupo de sacerdotes y laicos de la parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios (Tequis), que organizó la reunión en la Casa de San Pablo, el lugar de estadía de los sacerdotes jubilados o de edad avanzada.

Para Roger Méndez, la trayectoria como sacerdote católico le dio la oportunidad histórica de fundar la casa principal de asistencia a los pobres, acción que luego se trasladó también a las personas migrantes, quienes han recibido la custodia, ropa y alimentación en su tránsito por San Luis Potosí.

El presbítero es un hombre que reflejaba con transparencia el estado de la pobreza de San Luis Potosí, que las autoridades no reconocían con facilidad. De hecho, sus reportes de las condiciones generales de pobreza de quienes recorrían a Cáritas, en ocasiones contrastaban con lo que se refiere al sector oficial.

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Las personas que le acompañaron en su festejo, realizaron una breve ceremonia religiosa de agradecimiento por celebrarle una edad que ya superó el siglo. Los creyentes pidieron fortaleza para que nunca se deje de valorar el papel de los sacerdotes en la construcción de una mejor sociedad, y dijeron tener la seguridad de que Roger Méndez es una parte importante de esa historia de la participación de la Iglesia católica potosina en nuestro territorio.