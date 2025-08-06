"El PVEM encabeza las encuestas", dice Morquecho a Alcalde Luján

Luego de la visita a San Luis Potosí de la lideresa del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, quien reiteró que su partido no apoyará en el 2027 a aspirantes que tengan nexos familiares con gobernantes actuales, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se dijo respetuoso de la postura, pero subrayando que, en el estado, los datos duros favorecen a este instituto político.

El dirigente, Ignacio Segura Morquecho, señaló que "las encuestas más consistentes, como la de 'De las Heras Demotecnia', muestran un escenario distinto al que se planteó públicamente".

De acuerdo con dicho estudio, el Partido Verde encabeza las preferencias ciudadanas rumbo a la gubernatura de 2027 con un 41 por ciento de intención de voto, frente a un 25 por ciento de Morena.

Para Segura Morquecho, esta diferencia no es casualidad, sino que es "un reflejo del trabajo sostenido que se ha realizado desde el Gobierno del Estado y los ayuntamientos con resultados visibles en infraestructura, seguridad y programas sociales".

También resaltó que el PVEM aparece como la opción con mayores posibilidades de triunfo según la percepción ciudadana y como segunda preferencia para una parte significativa del electorado, lo que confirma una base sólida y en crecimiento. "Este respaldo se ha ganado en territorio, no en encuestas", agregó.

Ignacio Segura subrayó que el Partido Verde llegará fortalecido al siguiente proceso electoral con estructura, aprobación y una ruta clara.