El PVEM se compra un edificio

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha invertido hasta el momento 17 millones 394 mil 300 pesos en la compra y edificación de lo que será su próxima sede oficial en el estado de San Luis Potosí, un edificio ubicado en la calle de Jesús Goytortúa 340, frente a Plaza Tangamanga en la capital potosina.

El inmueble fue sede de la jefatura de los Servicios Estatales de Salud, en arrendamiento hasta la construcción del edificio propiedad de la dependencia en la prolongación de Calzada de Guadalupe.

En diciembre de 2022, el PVEM entonces dirigido por Araceli Martínez Acosta –hoy titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, autorizó la firma de un contrato de promesa de compra-venta para el lote de terreno y edificación ubicado en la referida calle en el fraccionamiento Residencial Tangamanga, para ello entregó un anticipo de 10 millones 857 mil pesos, según el listado de egresos que el partido subió a la Plataforma Estatal de Transparencia (PET).

La compra del edificio en colores marrón se realizó con la empresa Promotora de Bienes Raíces MG, S.A. de C.V. Por años estuvo abandonado y ofertado en renta por agencias inmobiliarias como Re/Max y Propiedades.com, que cifraban en 200 mil pesos mensuales el arrendamiento y lo describían de 9 niveles, con un sótano de 377 metros cuadrados y un área construida de 3 mil 363 metros con 91 centímetros cuadrados.

En la PET no existe un contrato de promesa de compraventa, a lo cual están obligados según el artículo 90, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que se deben transparentar los contratos de actos privados de adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios, en sustitución aparece una texto que señala que debido a que el partido goza de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes: “no existe información que reportar en este período debido a que no se generó por no requerir el partido en su organización”.

Es por ello que no fue posible para este medio conocer el monto total de la transacción de la compra-venta del edificio, lo que sí es que además del enganche de 10.8 mdp eroga mensualmente la cantidad de un millón 80 mil 806 pesos de enero a la fecha, información disponible en las listas de egresos del PVEM.

En diciembre de 2022, se detalló también que se erogaron 52 mil 320 pesos en trámites para el dictamen de seguridad y estabilidad estructural del inmueble; y los servicios legales por trámite de fe de hechos de contrato de promesa de compraventa de inmueble.