El Realito presenta su primera falla

Se activó un protocolo de atención en la zona afectada, señaló Interapas

Por Rolando Morales

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
La mañana de este viernes 2 de enero de 2026 se interrumpió el suministro de agua proveniente del acueducto "El Realito" hacia los tanques de distribución de Interapas, lo que afectó a las zonas que dependen de este sistema en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Ante la suspensión, el organismo operador activó su protocolo de atención y puso en operación pozos de reserva con el objetivo de reducir el impacto en el abasto y cubrir de manera prioritaria la demanda de las colonias involucradas.

De acuerdo con datos de Interapas, la falla más reciente del acueducto se había registrado el 23 de octubre de 2025, lo que implica un total de 14 interrupciones en el funcionamiento de "El Realito" durante el año pasado.

Pese a estas interrupciones en el suministro, el Interapas reportó en el último informe trimestral del organismo, correspondiente al periodo de julio a septiembre, que el 9.52 por ciento de la población de la zona de injerencia del Interapas fue suministrada por el vital líquido proveniente de El Realito, 7.42 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del 2024.

El organismo informó que mantendrá comunicación sobre la evolución de la situación a través de sus canales oficiales

Entre las colonias afectadas se encuentran: la zona Oriente como Cecilia Occelli, Valle Dorado, Hermenegildo J. Aldana, Jardines de Oriente, Central, Capricornio, Esmeralda y San Patricio. En la zona sur, Balcones del Valle, Satélite, Himno Nacional 1ra. y 2da. sección y en la zona Poniente: Monterra, Terrazas del Pedregal, Miravalle, Garita de Jalisco y Colinas del Parque.

