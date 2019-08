El Secretario de Seguridad planta a legisladores

"Mientras no exista diálogo, no se pueden construir soluciones en el tema que más duele a los potosinos, que es el de la inseguridad", expresaron diputados luego del aviso del secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, de que no acudiría a una reunión de trabajo agendada para ayer jueves en el Congreso.

Con el argumento de "una agenda muy apretada", el funcionario canceló su asistencia a la reunión donde se abordarían diversos señalamientos en su contra, así como la ineficiencia de las actuales estrategias de combate al delito.

Hubo diputados que exigieron de nueva cuenta la renuncia del secretario que plantó al Congreso, recordando que titulares de mayor rango no han tenido problema en encarar a los legisladores cuando éstos los llaman a comparecencia o reunión de trabajo.

Al secretario de Seguridad, el Congreso le notificó de la reunión desde el 12 de agosto, contando 48 horas para hacer los ajustes necesarios en su agenda. Ernesto Pineda envió justificante de inasistencia apenas 35 minutos antes de la cita.

La presidente de la comisión legislativa de Seguridad Pública, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, expresó que los integrantes de la actual Legislatura han abonado al tema de la seguridad "poniendo al día las leyes y reglamentos pertinentes. Hoy no existen pendientes en este sentido. Nosotros estamos cumpliendo la parte que nos toca".