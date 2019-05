Elección del titular de la UEC tendrá observadores

Para el proceso de elección del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, ya se registraron cinco organizaciones que participarán como observadoras y garantes de transparencia, informó la diputada Marite Hernández Correa.

Recordó a la ciudadanía en general que la recepción de solicitudes de aspirantes al puesto estará abierta hasta este jueves 9 de mayo, en horario de oficina.

Las asociaciones registradas como observadoras son: el Instituto de Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, A. C.; el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí; la Academia de Derecho Fiscal de San Luis Potosí, A. C., y el Colegio de Contadores Públicos del Estado de San Luis Potosí, A. C.

Hernández Correa dijo que ya se les notificó a las cinco organizaciones que participarán como observadoras en el procedimiento de elección y cuando la Comisión de Vigilancia reciba todos los perfiles de la Oficialía de Partes, se va a reunir con dichas organizaciones para que participen activamente.

"Los observadores sí tendrán injerencia; ellos pueden pedir que se les preste el expediente (de los aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Unidad de Evaluación y Control) para analizar si realmente cumplen con el perfil o lo tendríamos que desechar porque falta algún tipo de documento.