“Elección judicial será excluyente”

Luego de que a nivel nacional el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informara que no se habilitará el uso de boletas en sistema braille para la elección de juzgadores del próximo 1 de junio, la activista por los derechos de las personas con discapacidad en San Luis Potosí, Berenice Antonieta Castillo Cortés, advirtió que esta decisión no es un hecho aislado, si no un reflejo de la falta de accesibilidad integral en el proceso electoral para personas con discapacidad visual.

“Considero necesario realizar un diagnóstico de accesibilidad que contemple no sólo las boletas, sino también la emisión de la credencial para votar y la preparación de los capacitadores de casilla”, afirmó.

La autoridad electoral justificó la omisión argumentando falta de presupuesto y el tiempo limitado antes de los comicios. Sin embargo, Castillo Cortés señaló que en elecciones locales, como las de presidencias municipales o diputaciones, históricamente no se han impreso boletas en braille, y que ahora la ausencia se vuelve más visible en el contexto de una nueva reforma electoral.

La activista también subrayó que no todas las personas ciegas saben leer en braille, por lo que centrar el debate exclusivamente en ese sistema de lectoescritura puede resultar excluyente, dependiendo del contexto social de cada persona. A su juicio, el enfoque debe ampliarse para incluir “ajustes razonables” y herramientas tecnológicas que permitan un voto autónomo, libre e informado como parte de una política pública inclusiva.

Castillo también enfatizó la necesidad de utilizar lenguaje respetuoso y de capacitar tanto a periodistas como a funcionarios públicos en terminología adecuada, y reiteró la importancia de aplicar el principio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “nada de nosotros sin nosotros”.

Por su parte, el experto en tecnologías inclusivas Javier Orduña coincidió en que el braille es una herramienta útil, pero insuficiente. Propuso la incorporación de etiquetas digitales y aplicaciones móviles que permitan al votante acceder a información auditiva detallada sobre las candidaturas. Finalmente, planteó el desarrollo de una plataforma específica para votaciones que incluya lectura en voz alta, videos en Lengua de Señas Mexicana, textos de lectura fácil y opciones en lenguas originarias.