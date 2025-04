Denuncia Adrián Barrios que no respetan identidad para elección judicial

Adrián Barrios, persona candidata al cargo de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, denunció que su identidad de género como persona 'no binaria' no ha sido respetada en el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

Barrios expuso a través de sus redes sociales que el pasado 13 de marzo solicitó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), mediante un oficio, la corrección de sus datos personales en el registro como persona candidata.

Señaló que la documentación oficial que acredita su identidad de género, emitida por la Dirección del Registro Civil del Estado y por el Registro Nacional de Población (Renapo), fue entregada desde el inicio de su registro, pero no ha sido reconocida.

Explicó que el registro y la documentación fueron enviados y recibidos por el Sistema de Registro del Poder Legislativo, desde donde se entregaron al Ceepac a través de los listados correspondientes.

Indicó que el 20 de marzo, sostuvo una reunión con distintas áreas del Ceepac, en la que se acordó enviar oficios a diversas dependencias, entre ellas, el Congreso del Estado y la Secretaría General de Gobierno, para solicitar las correcciones pertinentes, así como atender otros puntos planteados.

Sin embargo, el pasado 10 de abril el Ceepac notificó a Barrios que el Congreso del Estado emitió una respuesta negativa. En dicha respuesta, explicó, quedó en evidencia la falta de voluntad política y desconocimiento de muchas instituciones sobre los derechos de las personas no binarias.

"No hay ninguna persona no binaria que haya podido superar los obstáculos después del Magistrade Ociel Baena. Estas convocatorias no respetaron su memoria ni la lucha de todes mis hermanes NB", expresó.

Barrios también denunció que desde el momento en que se registró en la plataforma se vulneró su identidad de género, así como el resguardo de sus datos personales.

Detalló que al completar el registro no se le permitió utilizar su CURP actualizada como persona no binaria, por lo que tuvo que ingresar con la anterior. Además, no se reconoció su identidad autopercibida dentro del sistema, lo que —afirmó— derivó en una serie de violaciones a sus derechos humanos.